Адвокат прогнозирует суд над украинскими моряками в РФ через год, российские СМИ пишут об их возможном обмене

Суд по делу военнопленных украинских моряков в РФ начнется не ранее, чем через год, заявит в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" адвокат моряков Илья Новиков.

"Сам суд, если он будет, состоится не ранее, чем через год. Скорее всего - через полгода, но это нереалистично. Поэтому очень важно до суда не довести", - заявил И.Новиков.

При этом он отметил, что такие суды имеют уже подготовленный приговор и имеют исключительно формальный вид. "Эти заседания вообще не стоит рассматривать, как суд по делу моряков", - сказал И.Новиков.

В то же время российские "Известия" со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник пишут, что Москва может уже в этом году обменять украинских моряков на россиян, которые находятся в заключении в Украине. В Госдуме заверили: процесс обмена начнется только после оглашения приговора украинским морякам, пишет издание.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

По состоянию на 27 декабря все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).