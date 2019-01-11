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08:31 11.01.2019

Алиев утвердил поправки, регламентирующие сроки президентских выборов в Азербайджане

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Алиев утвердил поправки, регламентирующие сроки президентских выборов в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Избирательный кодекс, касающиеся сроков проведения президентских выборов в республике, сообщают в пятницу официальные азербайджанские СМИ.

Согласно поправкам, дата очередных президентских выборов в Азербайджане назначается на вторую среду месяца, в котором 7 лет назад состоялись предыдущие выборы президента страны (за исключением внеочередных выборов).

До внесения изменений в избирательное законодательство датой проведения выборов президента считалась третья среда октября в год истечения президентских полномочий действующего главы государства, определяемых конституцией Азербайджана.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. Однако в феврале 2018 года И.Алиев подписал распоряжении о проведении внеочередных президентских выборов 11 апреля. На этих выборах он одержал победу, получив 86,02% голосов избирателей.

Теги: #президент #закон #выборы #азербайджан
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