Спасатели нашли лыжника, пропавшего в Карпатах 6 января - ГСЧС

Лыжник, которого уже пятые сутки искали спасатели в Закарпатье, сам вышел на связь со спасателями города Свалява в Закарпатской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Парень сообщил о том, что он находится в домике лесников и слышал сегодня звук вертолета", - говорится в сообщении , опубликованном на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Пропавший турист также рассказал спасателям ориентиры, которые помогли спасателям найти его.

"По состоянию на 23:00 10 января найден пропавший турист, заблудившейся 6 января в районе горы Гимба", - сообщили в ГСЧС.

С 6 января проходила поисково-спасательная операция по поиску компании лыжников, из-за плохих погодных условий, заблудившихся в горах Закарпатья.