Трамп допускает введение в США режима ЧП при отсутствии договоренности о финансировании стены

Президент США Дональд Трамп считает, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране, если не достигнет договоренности с Конгрессом о финансировании пограничной стены с Мексикой.

"Закон предельно ясен. Я имею в виду, у нас есть абсолютное право объявить чрезвычайное положение в стране. Это национальная чрезвычайная ситуация, если вы посмотрите, что происходит", - заявил Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Президент США не стал называть конкретных дат, когда он может принять такое решение.

"Я думаю, мы посмотрим, что произойдет в течение нескольких следующих дней", - отметил он.

"Если мы не сможем заключить сделку с Конгрессом, скорее всего, я это сделаю (объявление чрезвычайного положения - ИФ). (...) Я не могу придумать причины, почему нет, ведь закон позволяет мне сделать это", - добавил Д.Трамп.

По его словам, однако, стоит попытаться договориться с Конгрессом США.

"Если вы посмотрите, демократы в Конгрессе, особенно те, что пришли недавно, начинают говорить: "Подождите, мы не можем выиграть эту битву с Трампом, потому что это просто здравый смысл. Как мы можем заявлять, что стена не работает?", - сказал Д.Трамп.

Он считает, что и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер знают, что строительство стены будет эффективной мерой для борьбы с незаконной иммиграцией. Однако, по его мнению, демократы выступают против из-за предстоящих президентских выборов в 2020 году.

"Они (Н.Пелоси и Ч.Шумер - ИФ) должны поставить страну на первое место", - добавил президент США.

22 декабря около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу после того, как Конгресс и президент США не смогли достичь соглашения о финансировании строительства стены на границе с Мексикой в размере $5,7 млрд.