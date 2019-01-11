События

04:27 11.01.2019

Установлены еще двое вандалов, принимавшие участие в разгроме электрички в Киеве летом- прокуратура

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Установлены еще двое вандалов, принимавшие участие в разгроме электрички в Киеве летом- прокуратура

Киевская местная прокуратура №7 продолжает активную работу по выявлению всех вандалов, которые принимали участие в разгроме электрички 30 июля 2018г в Киеве, когда неизвестные молодые люди в балаклавах силой остановили поезд между станциями "Сырец" и "Вышгородская", разрисовали вагоны и забросали людей камнями. – говорится в сообщении, на сайте Киевской областной прокуратуры в четверг.

"В четверг, 10 января 2019, были проведены обыски по месту жительства еще двух участников указанных событий. Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов баллоны с краской, маски, перчатки и другие вещественные доказательства" – говорится в сообщении, опубликованном в четверг вечером прокуратурой Киева.

"В настоящее время указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)" – подытожили в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Теги: #киев #прокуратутра #украина #электричка
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