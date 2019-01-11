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03:09 11.01.2019

Деньги на строительство пограничной стены США с Мексикой могут быть взяты из средств на помощь пострадавшим от стихийных бедствий районов

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Деньги на строительство пограничной стены США с Мексикой могут быть взяты из средств на помощь пострадавшим от стихийных бедствий районов

Президент США Дональд Трамп может использовать для финансирования строительства стены на границе с Мексикой деньги, предназначенные для проведения гражданских работ по всей стране, включая поврежденные штормом районы Пуэрто-Рико, сообщает "Эн-би-си ньюс".

По словам трех чиновников, предложение об использовании этих средств обсуждалось высокопоставленными чиновниками Министерства обороны США с президентом во время его четвергового полета на южную границу.

Как отметили собеседники, знакомые с содержанием брифинга, Д.Трамп был проинформирован о возможности использовать часть фондов Инженерного корпуса сухопутных войск США в размере $13,9 млрд, предназначенных для помощи пострадавшим от стихийных бедствий районам, для строительства 315 миль стены на границе с Мексикой.

Согласно источникам телеканала, Д.Трамп может взять $ 2,4 млрд, выделенные на проекты в Калифорнии по предотвращению наводнений и защите от них вдоль бассейна реки Юба и плотины Фолсом, а также $2,5 млрд из проектов реконструкции в Пуэрто-Рико, который все еще восстанавливается после урагана Мария.

По словам собеседников, Инженерный корпус сухопутных войск США может построить 315 миль пограничной стены примерно за 18 месяцев.

Корпус сосредоточит свое внимание, в первую очередь, на приграничных районах с интенсивным оборотом наркотиков вдоль долины Рио-Гранде в Техасе, в Сан-Диего и Эль Сентро в Калифорнии, а также в Юме (Аризона).

Представитель демократов в Конгрессе США Нидия Веласкес заявила, что демократы будут бороться, чтобы остановить Д.Трампа от использования средств из фондов гражданских проектов Инженерного корпуса для строительства южной пограничной стены.

"Было бы ужасно, если бы президент взял деньги из таких мест, как Пуэрто-Рико, которые пострадали от огромных катастроф, стоивших жизни тысячам американских граждан, чтобы заплатить за глупую, оскорбительную и ненавистную стену Дональда Трампа. Выкачивание финансирования из реальных катастроф для оплаты кризиса, созданного президентом, совершенно неприемлемо, и американский народ на это не купится", - отметила она.

Теги: #сша #средства #мексика #стена
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