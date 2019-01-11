Помпео обсудил по телефону с главой оппозиционной Нацассамблеи Венесуэлы вопросы сотрудничества

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил по телефону недавно избранного председателя оппозиционной Национальной ассамблеи республики Венесуэла Хуана Гуаидо и обсудил с ним вопросы сотрудничества, сообщает госдепартамент США.

"Госсекретарь подтвердил поддержку США Национальной ассамблеи, единственного легитимного и демократически избранного института в Венесуэле, и восстановлению демократии в Венесуэле. Обе стороны подтвердили свое желание тесно работать по широкому ряду вопросов в течение года, чтобы обеспечить мирное, процветающее и демократическое будущее народу Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Хуан Гуаидо вступил в должность председателя оппозиционной Национальной ассамблеи республики Венесуэла несколько дней назад. Национальная ассамблея фактически исключена сейчас из системы принятия политических решений в Венесуэле. Вместо нее функционирует подконтрольное правительству Национальное учредительное собрание.