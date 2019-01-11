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01:04 11.01.2019

На некоторых дорогах в Донецкой и Запорожской областях из-за снегопадов возникли заторы – полиция

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На некоторых дорогах в Донецкой и Запорожской областях из-за снегопадов возникли заторы – полиция

На дорогах Донецкой области из-за ухудшения погодных условий и снегопадов возникли заторы, временно ограничено движение грузового транспорта, сообщает Национальная полиция Украины.

"Временно ограничено движение грузового транспорта, а также автобусов автодорогой Мангуш-Запорожье. В Покровске снежные заносы создали пробку около 20 автомобилей. На улицах региона - максимальное количество групп реагирования полиции", - говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Нацполиции в четверг вечером.

Также ограничено движение для пассажирского и грузового транспорта на территории Запорожской области.

В Запорожской области "введены ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта на 3 участках дорог государственного значения. Следует учитывать все эти факторы при планировании поездок" – отмечается в сообщении.

"Полиция призывает без необходимости не садиться за руль. В случае необходимости поездки неукоснительно соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию" – подытожили в нацполиции.

Теги: #дороги #украина #ограничения #снегопад
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