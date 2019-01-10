События

23:53 10.01.2019

В МИД Эквадора считают, что Ассанжу следует сдаться

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может оставаться в течение неопределенного срока в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться властям США, говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Эквадора.

"В сложившейся ситуации существуют два варианта для Дж.Ассанжа: находиться на протяжении неопределенного периода времени (на территории эквадорского посольства в Лондоне - ИФ), либо сдаться, смирившись с арестом и экстрадицией в США, и мы считаем, что второй вариант, если он сдастся, будет наиболее позитивным для него", - отмечается в заявлении.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долл.

В октябре 2018 года Дж.Ассанж заявил, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии, и что президент страны Ленин Морено уже принял решение о том, что Дж.Ассанж будет лишен убежища, но пока не распорядился об этом.

Теги: #эквадор #ситуация #ассанж #британия
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