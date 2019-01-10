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22:20 10.01.2019

Климкин и Пранцкетис обсудили активный украинско-литовский межпарламентский диалог и международную поддержку Украины

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Климкин и Пранцкетис обсудили активный украинско-литовский межпарламентский диалог и международную поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со спикером сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом во время которой были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и  комплекс вопросов международной повестки дня, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"10 января 2019 в ходе рабочего визита в Литву министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу со спикером сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом, во время которой были обсуждены двустороннее взаимодействие и комплекс вопросов международной повестки дня" – говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины  в четверг вечером.

Стороны обсудили необходимость продолжения санкционного давления на Россию.

"Основной упор был сделан на необходимости продолжения международным сообществом поддержки Украины в ее противодействии продолжающейся вооруженной агрессии, а также важность сохранения в течение 2019 активного украинского-литовского межпарламентского диалога как в двух, так и многостороннем форматах сотрудничества" – отмечается в сообщении.

Министр иностранных дел Украины и спикер сейма отдельно обсудили вопросы возможного установления в. Вильнюс памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Теги: #украина #встреча #литва #министры
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