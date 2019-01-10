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21:39 10.01.2019

Госсекретарь США назвал историческим достижением предоставление автокефалии православной церкви Украины – посольство

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Госсекретарь США назвал историческим достижением предоставление автокефалии православной церкви Украины – посольство

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал предоставление автокефалии независимой православной церкви Украины историческим достижением для будущего Украинского государства, сообщает посольство Украины в США.

Украинское посольство в США на странице в соцсети Фейсбук процитировало слова госсекретаря М.Помпео: "Объявление о предоставлении автокефалии независимой православной церкви Украины является историческим достижением для Украины, которая строит свое собственное будущее. Пользуясь случаем, США выражают свою непоколебимую поддержку суверенитету и независимости Украины".

Согласно сообщению, М.Помпео подчеркнул, что США поддерживают свободу религий и право членов религиозных групп свободно исповедовать свою веру без внешнего вмешательства.

Также М.Помпео приветствовал заявление предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевский и всея Украины митрополит Епифания об открытости Православной церкви Украины для всех православных верующих.

"Соединенные Штаты сохраняют свою твердую позицию в поддержку религиозной свободы, включая свободу для религиозных общин управлять своими церковными делами согласно своим убеждениям, без внешнего вмешательства. Мы приветствуем слова метрополита Епифания о том, что Православная Церковь Украины открыта для всех православных верующих, и призываем правительство и церковных иерархов отстаивать толерантность и уважение к свободе представителей всех конфессий исповедовать религию по своему выбору" – говорится в официальном заявлении М. Помпео, обнародованном посольством Украины в США.

Теги: #автокефалия #сша #госсекретарь #церковь #украина
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