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17:48 10.01.2019

Генпрокуратура Украины вызывает Гиркина на допросы 14 и 17 января

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Генпрокуратура Украины вызывает Гиркина на допросы 14 и 17 января

 Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос 14 и 17 января бывшего так называемого "министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) в качестве подозреваемого в деле о создании террористической организации, массовых беспорядках и захвату государственных учреждений.

Так, согласно повесткам, размещенным на сайте Генпрокуратуры Украины, Гиркин Игорь Всеволодович, 17.12.1970 года рождения, который проживает (зарегистрирован) по адресу: Российская Федерация, г.Москва, Шенкурский проезд, д.8-Б, вызывается 14 января в 9:00 и 17 января в 9:00 в Главную военную прокуратуру Генпрокуратуры Украины (г.Киев, ул.Авиаконструктора Антонова) для участия в проведении допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 25 июля 2014 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ст.341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст.349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в ноябре 2014 года И.Гиркин (Стрелков) заявил о своей ответственности за начало военного конфликта на востоке Украины. "Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге всё бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд", - заявил он в интервью газете "Завтра" (zavtra.ru).

Теги: #гпу #допрос #гиркин
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