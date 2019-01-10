Следствие просит суд продлить арест задержанных в Керченском проливе украинских моряков – адвокат

Лефортовский суд Москвы, как ожидается, на следующей неделе рассмотрит ходатайства следствия о продлении срока ареста украинским морякам, задержанным после инцидента в районе Керченского пролива.

"Ряд адвокатов уже извещены на 15 января. По другим дням у меня информации нет, но думаю, что судебные слушания пройдут в течение нескольких дней с учетом разных обстоятельств: обязательно найдется кто-то, у кого другой процесс, кто попросит о переносе", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Илья Новиков, защищающий интересы командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка.

По его словам, защита украинских военных ожидает, что материалы в отношении каждого из моряков будут рассматриваться раздельно. "По правилам по каждому должно быть индивидуально. Обычно Лефортовский суд эти правила соблюдает", - пояснил И.Новиков.

В свою очередь, в пресс-службе столичного Лефортовского суда "Интерфаксу" сообщили, что материалы о продлении срока содержания под стражей в отношении украинцев в суд пока не поступали.