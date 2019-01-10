Почетный патриарх ПЦУ Филарет вручил Порошенко орден апостола Андрея Первозванного

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) в четверг в Ровенской области вручил президенту Украины Петру Порошенко орден святого апостола Андрея Первозванного, отметив роль главы государства в получении Томоса об автокефалии.

"Предыдущие президенты тоже много делали для получения Томоса, но не достигли этого. Петр Алексеевич своей мудростью и настойчивостью достиг своей цели. И мы благодарим Вас", - цитирует патриарха Филарета пресс-служба президента Украины.

В сообщении указано: "Филарет вручил главе государства орден святого апостола Андрея Первозванного".

8 января П.Порошенко присвоил патриарху Филарету звание Героя Украины.