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17:30 10.01.2019

Почетный патриарх ПЦУ Филарет вручил Порошенко орден апостола Андрея Первозванного

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Почетный патриарх ПЦУ Филарет вручил Порошенко орден апостола Андрея Первозванного

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) в четверг в Ровенской области вручил президенту Украины Петру Порошенко орден святого апостола Андрея Первозванного, отметив роль главы государства в получении Томоса об автокефалии.

"Предыдущие президенты тоже много делали для получения Томоса, но не достигли этого. Петр Алексеевич своей мудростью и настойчивостью достиг своей цели. И мы благодарим Вас", - цитирует патриарха Филарета пресс-служба президента Украины.

В сообщении указано: "Филарет вручил главе государства орден святого апостола Андрея Первозванного".

8 января П.Порошенко присвоил патриарху Филарету звание Героя Украины.

Теги: #филарет #порошенко #церковь
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