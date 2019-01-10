В Украине ученики 9-х классов в 2019 году не будут сдавать итоговою аттестацию в форме ВНО

Министерство образования и науки Украины напоминает, что ученики 9-х классов, как и в предыдущие годы, в 2019 году будут сдавать государственную итоговою аттестацию (ГИА) в письменной форме, но не в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

"В 2019 году государственную итоговую аттестацию по технологии ВНО будут сдавать только ученики 11-х классов, а также студенты высших учебных заведений (колледжи и техникумы) и профессионального образования, которые в этом году завершат получение полного общего среднего образования. Ученики 9-х классов, как и в предыдущие годы, будут сдавать государственную итоговою аттестацию в письменной форме (не в форме ВНО)", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования в четверг.

Отмечается, что запуск ВНО в 9-м классе планируется к старту старшей профильной школы "Новой украинской школы". По действующему календарю реформы это ориентировочно после 2026-2027 учебного года.

Что касается выпускников 11-х классов, то им результаты ВНО будут засчитываться как оценки ГИА по следующим предметам: украинский язык и литература (часть из украинского языка) – обязательно; математика или история Украины (период ХХ – начало XXI века) – на выбор выпускника; один из предметов, по которым сдается ВНО – на выбор выпускника.

Ученикам, которые выберут иностранный язык, результат ВНО будут зачислены в зависимости от уровня, на котором они изучали язык.

Кроме того, студенты учреждений высшего и профессионального образования будут составлять ГИА в форме ВНО только по двум предметам: украинскому языку и на выбор математике или истории Украины.