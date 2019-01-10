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17:13 10.01.2019

Руководитель "Донецкого облавтодора" Закутаев получил 300 тыс. грн взятки

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Руководитель "Донецкого облавтодора" Закутаев получил 300 тыс. грн взятки

 Правоохранители уличили руководителя дочернего предприятия "Донецкий облавтодор" ОАО ГАК "Автомобильные дороги Украины" Игоря Закутаева и юриста этого же предприятия во взяточничестве, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Прокуратура Киевской области совместно с УЗЭ ДЗЭ (управление защиты экономики департамента защиты экономики Национальной полиции Украины – ИФ) задокументировала противоправную деятельность руководителя ДП "Донецкий облавтодор" Закутаева, который в группе с юристом этого же ДП, требовали и получили 300 тыс. грн", - сообщил генпрокурор на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Теги: #донецкая_область #луценко #гпу #коррупция #облавтодор
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