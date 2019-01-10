Руководитель "Донецкого облавтодора" Закутаев получил 300 тыс. грн взятки

Правоохранители уличили руководителя дочернего предприятия "Донецкий облавтодор" ОАО ГАК "Автомобильные дороги Украины" Игоря Закутаева и юриста этого же предприятия во взяточничестве, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Прокуратура Киевской области совместно с УЗЭ ДЗЭ (управление защиты экономики департамента защиты экономики Национальной полиции Украины – ИФ) задокументировала противоправную деятельность руководителя ДП "Донецкий облавтодор" Закутаева, который в группе с юристом этого же ДП, требовали и получили 300 тыс. грн", - сообщил генпрокурор на своей странице в соцсети Facebook в четверг.