Ахметов не получал от Манафорта и Килимника никакой информации о выборах в США в 2016 году – пресс-секретарь

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов не контактировал с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и его российским бизнес-партнером Константином Килимником по вопросам президентских выборов в США в 2016 году, сообщила пресс-секретарь Р.Ахметова Катерина Остроушко.

"Ринат Ахметов никогда не запрашивал и не получал никаких данных опросов, а также другой информации о выборах в США 2016 года от Пола Манафорта или Константина Килимника. Любая информация о контактах между ними и господином Ахметовым в связи с президентскими выборами в США 2016 года является ложной и решительно опровергается", - сообщила К.Остроушко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Она напомнила, что работа группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, SCM) Рината Ахметова с П.Манафортом и его консалтинговой фирмой была завершена в 2005 году. "После этого периода господин Манафорт никакого сотрудничества с SCM не имел. Любая работа, которую он выполнил в Украине после указанного периода, носила политический характер, и ни компанией SCM, ни ее акционером, Ринатом Ахметовым, не оплачивалась", - отметила пресс-секретарь Р.Ахметова.

"В данной связи информация о каких бы то ни было "задолженностях" или других существующих финансовых обязательствах между Ринатом Ахметовым и господином Манафортом абсолютно не соответствует действительности", - резюмировала К.Остроушко.

Ранее в зарубежных СМИ со ссылкой на собственные источники появилась информация, что украинские бизнесмены Сергей Левочкин и Р.Ахметов, вероятно, получали от П.Манафорта данные соцопросов, связанных с президентскими выборами в США в 2016 году. Также эта информация якобы была у К.Килимника, которого связывают с российской разведкой.