Омбудсмен Денисова посетит на следующей неделе Москву для переговоров по пленным моряка

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о намерениях посетить Москву на следующей неделе и провести переговоры с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и директором Федеральной службы безопасности РФ Александром Бортниковым относительно 24 украинских военнопленных моряков, удерживаемых в московских СИЗО.

"Я каждый день общаюсь с госпожой Москальковой, но она тоже не может в соответствии со своим мандатом что-то сделать – предоставить справку, пустить меня в следственный изолятор в Лефортово, в Матросскую Тишину – потому что она не может принять такое решение. Я обращалась уже неоднократно к Бортникову, который директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сейчас на рассмотрении находятся мои заявления о возможности встречи с нашими военнопленными в следственном изоляторе", - сообщила Л.Денисова в комментарии украинским телеканалам в Одессе четверг.

"Я буду на следующей неделе в городе Москва. Я буду разговаривать с ними уже непосредственно по этим всем вопросам. Мы знаем, что будут судебные заседания в Лефортовском суде по рассмотрению вопросов о продлении сроков пребывания, к сожалению, под стражей наших моряков. Будем работать", - добавила украинский омбудсмен.