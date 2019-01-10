На юго-востоке Украины в пятницу ожидаются метели, к субботе они стихнут

В ближайшие сутки, 11 января, в южные, восточные и центральные области Украины черноморский циклон принесет ненастную погоду с интенсивными осадками; на остальной территории страны сохранится холодная и более спокойная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных и большинстве центральных областей Украины ожидается снег, днем с дождем, местами значительный мокрый снег, местами гололед, метель, в южной части осадки преимущественно в виде дождя; температура в течение суток от 4° мороза до 2° тепла (днем в Приазовье и Крыму 1-6° тепла), в Черкасской области ночью 5-10 мороза, днем 1-6 мороза.

В западных, северных и Винницкой областях - без существенных осадков, только в Сумской области, ночью и на Прикарпатье небольшой снег; температура ночью 7-13°, днем 3-9° мороза. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с; в южной и восточной части - южный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 7-9° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 11,1 градусов выше ноля в 1991 году, самая низкая ночью – на отметке 32,9 градусов мороза в 1950 году.

В субботу, 12 января, в западной части, днем и в северных, местами в центральных областях Украины пройдет небольшой снег, ночью в восточных областях умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура воздуха ночью 10-15°, на юго-востоке 4-9° мороза; днем 1-6° мороза.

В Киеве ночью - без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 1-3° мороза.