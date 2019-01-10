Украинский моряк Новичков вернулся в Украину – СВР

Самолет с освобожденным из тюрьмы украинским моряком Андреем Новичковым прибыл из Ирана в международный аэропорт "Борисполь" в четверг утром, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

"Гражданин Украины с февраля 2017 года находился в Иране под следствием по подозрению в совершении преступления, и ему угрожало смертная казнь. По поручению президента Украины Петра Порошенко, в течение всего времени содержания А.Новичкова под стражей украинские разведчики во взаимодействии с МИД и посольством Украины в Иране принимали необходимые меры по защите и освобождению украинского моряка. Председатель СВР Егор Божок лично участвовал в переговорном процессе", - говорится в сообщении.

При этом в СВР выразили благодарность всем партнерам, которые способствовали освобождению и возвращению гражданина Украины на Родину.

Как сообщалось, А.Новичков последние два года находился в иранской тюрьме. 17 января 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) рядовой матрос, иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем этого чрезвычайного происшествия стал А.Новичков, который сразу поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран гражданина Украины сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в доведении до самоубийства. Иранский суд не нашел доказательств его вины, однако намеревался осудить одессита на смертную казнь.

30 декабря 2018 года президент Украины подписал документы о помиловании иранца Али Джадуеля, осужденного в Харькове к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Исламской республики Иран.

Как сообщает местное одесской интернет-издание "Depo.Одеса", после решения президента Украины о помиловании указанного гражданина Ирана, иранские власти прибегли к симметричным действиям.

8 января 2019 года президент Украины П.Порошенко сообщил, что А.Новичков освобожден из заключения в Иране и находится на территории украинского посольства.