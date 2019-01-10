События

13:25 10.01.2019

Украинский моряк Новичков вернулся в Украину – СВР

2 мин читать
Украинский моряк Новичков вернулся в Украину – СВР

Самолет с освобожденным из тюрьмы украинским моряком Андреем Новичковым прибыл из Ирана в международный аэропорт "Борисполь" в четверг утром, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

"Гражданин Украины с февраля 2017 года находился в Иране под следствием по подозрению в совершении преступления, и ему угрожало смертная казнь. По поручению президента Украины Петра Порошенко, в течение всего времени содержания А.Новичкова под стражей украинские разведчики во взаимодействии с МИД и посольством Украины в Иране принимали необходимые меры по защите и освобождению украинского моряка. Председатель СВР Егор Божок лично участвовал в переговорном процессе", - говорится в сообщении.

При этом в СВР выразили благодарность всем партнерам, которые способствовали освобождению и возвращению гражданина Украины на Родину.

Как сообщалось, А.Новичков последние два года находился в иранской тюрьме. 17 января 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) рядовой матрос, иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем этого чрезвычайного происшествия стал А.Новичков, который сразу поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран гражданина Украины сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в доведении до самоубийства. Иранский суд не нашел доказательств его вины, однако намеревался осудить одессита на смертную казнь.

30 декабря 2018 года президент Украины подписал документы о помиловании иранца Али Джадуеля, осужденного в Харькове к 11 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Исламской республики Иран.

Как сообщает местное одесской интернет-издание "Depo.Одеса", после решения президента Украины о помиловании указанного гражданина Ирана, иранские власти прибегли к симметричным действиям.

8 января 2019 года президент Украины П.Порошенко сообщил, что А.Новичков освобожден из заключения в Иране и находится на территории украинского посольства.

Теги: #моряк #плен #иран #возвращение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко: в Иране освобожден украинский моряк

США формируют глобальную коалицию против Ирана – Помпео

Освобожденные из пиратского плена в Нигерии двое украинских моряков прибудут на родину в субботу - МИД

128-й ОГШБр подтверждает пропажу одного из своих военнослужащих на Донбассе

Талибы обсудили с Ираном перспективы Афганистана "после завершения оккупации"

Полозов: Еще один моряк назвал себя военнопленным

Моряк Владислав Костишин признает себя военнопленным – адвокат

Адвокат одного из раненых украинских моряков сообщает, что он идет на поправку

Иран продолжит ракетные испытания, заявляют в армии и МИД

Продан сообщил, что на следующей неделе возвращается в Киев и готов прийти в САП

ПОСЛЕДНЕЕ

На юго-востоке Украины в пятницу ожидаются метели, к субботе они стихнут

Томос вернулся в Украину – Порошенко

Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2019 году

Спецслужбы РФ завербовали сотрудника одного из государственных научных учреждений Харькова - СБУ

Фонд Жадана и Украинский институт книги инициируют серию встреч с писателями в Донецкой и Луганской областях

72 жилых дома в Николаеве вновь остались без тепла из-за порыва теплосети – ОГА

НАБУ за декабрь объявило 153 подозрения

Пограничники пресекли попытку вывезти в РФ издания Библии начала прошлого века

Восемь пассажиров рейсового автобуса "Херсон-Одесса" травмировались в ДТП на Николаевщине

Забастовка в 3 аэропортах Германии в четверг может затронуть 110 тыс. пассажиров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА