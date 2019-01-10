Томос вернулся в Украину – Порошенко

Свиток Томоса об автокефалии Православной церкви Украины уже вернулся в Украину из Константинополя, где в среду находился на подписании членами Синода Вселенского патриархата, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня утром Томос вернулся в Украину. И решением предстоятеля, с благословения его святейшества он тут, в Ривном", - сказал П.Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ривном в четверг.

После слов главы государства свиток Томоса был внесен в храм священнослужителями и продемонстрирован присутствующим в храме.

"Томос, который равен Акту о Независимости Украины, сегодня в Ривном. Это историческое событие, которое навсегда войдет в историю этого храма", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил Томос 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал Томос 5 января.