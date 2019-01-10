События

12:44 10.01.2019

Спецслужбы РФ завербовали сотрудника одного из государственных научных учреждений Харькова - СБУ

2 мин читать
Спецслужбы РФ завербовали сотрудника одного из государственных научных учреждений Харькова - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили харьковчанина, завербованного спецслужбами Российской Федерации для проведения подрывной деятельности против страны – сбора информации о военнослужащих и военных частях ВСУ.

"Сотрудники контрразведки СБУ установили, что во время поездки в Россию с целью трудоустройства сотрудник одного из государственных научных учреждений Харькова был завербован вражеской спецслужбой. За денежное вознаграждение мужчина согласился осуществлять сбор информации о местах дислокации воинских частей на территории региона, их принадлежности к определенному роду войск, персональных данных военнослужащих ВСУ и местах службы. Полученные сведения он должен был передавать кураторам через электронные каналы связи", - сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг

Вернувшись в Украину мужчина сразу попал в поле зрения Службы безопасности и находился под наблюдением правоохранителей.

В рамках начатого уголовного производства оперативники задокументировали сбор злоумышленником персональной информации об участниках АТО из числа сотрудников своего государственного учреждения. Но завершить преступное задание ему не удалось. Накануне передачи заграницу собранных данных злоумышленник был задержан правоохранителями.

"Во время обыска по месту жительства харьковчанина правоохранители изъяли электронный носитель с персональными данными военнослужащих ВСУ, подтверждающих противоправную деятельность нашего соотечественника".

По заключению экспертов по вопросам государственной тайны, изъятая информация относится к сфере обороны Украины и имеет гриф ограничения доступа "для служебного пользования". Ее передача спецслужбам РФ могла нанести ущерб государственным интересам.

В рамках уголовного производства открытого по ст.14 и ч.1 ст.111 задержанному объявлено подозрение. Продолжаются следственные действия.

Теги: #спецслужбы #рф #сбу #вербовка
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

83 российским пропагандистам запретили въезд в Украину в прошлом году – СБУ

Генпрокуратура нашла новые подтверждения финансирования Россией боевиков

В МИД Украины нет информации, когда РФ переведет раненых украинских моряков в СИЗО "Лефортово"

Денисова 10 января в Одессе встретится с родственниками военнопленных моряков, удерживаемых в РФ

Военная контрразведка СБУ в 2018 году задержала 54 боевиков "Л/ДНР"

СБУ в 2018 году привлекла к ответственности за антиукраинскую пропаганду в соцсетях 49 человек

Двое погибших при крушении судна у берегов Турции украинских моряков уже опознаны - посол

В Одессе разоблачен начальник подразделения райотдела ГУ Нацполиции, занимавшийся поборами с предпринимателей

В Тернополе осужден информатор боевиков

Суд заочно осудил за пособничество боевикам и объявил в розыск священника УПЦ (МП)

ПОСЛЕДНЕЕ

На юго-востоке Украины в пятницу ожидаются метели, к субботе они стихнут

Украинский моряк Новичков вернулся в Украину – СВР

Томос вернулся в Украину – Порошенко

Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2019 году

Фонд Жадана и Украинский институт книги инициируют серию встреч с писателями в Донецкой и Луганской областях

72 жилых дома в Николаеве вновь остались без тепла из-за порыва теплосети – ОГА

НАБУ за декабрь объявило 153 подозрения

Пограничники пресекли попытку вывезти в РФ издания Библии начала прошлого века

Восемь пассажиров рейсового автобуса "Херсон-Одесса" травмировались в ДТП на Николаевщине

Забастовка в 3 аэропортах Германии в четверг может затронуть 110 тыс. пассажиров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА