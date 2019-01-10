Спецслужбы РФ завербовали сотрудника одного из государственных научных учреждений Харькова - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили харьковчанина, завербованного спецслужбами Российской Федерации для проведения подрывной деятельности против страны – сбора информации о военнослужащих и военных частях ВСУ.

"Сотрудники контрразведки СБУ установили, что во время поездки в Россию с целью трудоустройства сотрудник одного из государственных научных учреждений Харькова был завербован вражеской спецслужбой. За денежное вознаграждение мужчина согласился осуществлять сбор информации о местах дислокации воинских частей на территории региона, их принадлежности к определенному роду войск, персональных данных военнослужащих ВСУ и местах службы. Полученные сведения он должен был передавать кураторам через электронные каналы связи", - сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг

Вернувшись в Украину мужчина сразу попал в поле зрения Службы безопасности и находился под наблюдением правоохранителей.

В рамках начатого уголовного производства оперативники задокументировали сбор злоумышленником персональной информации об участниках АТО из числа сотрудников своего государственного учреждения. Но завершить преступное задание ему не удалось. Накануне передачи заграницу собранных данных злоумышленник был задержан правоохранителями.

"Во время обыска по месту жительства харьковчанина правоохранители изъяли электронный носитель с персональными данными военнослужащих ВСУ, подтверждающих противоправную деятельность нашего соотечественника".

По заключению экспертов по вопросам государственной тайны, изъятая информация относится к сфере обороны Украины и имеет гриф ограничения доступа "для служебного пользования". Ее передача спецслужбам РФ могла нанести ущерб государственным интересам.

В рамках уголовного производства открытого по ст.14 и ч.1 ст.111 задержанному объявлено подозрение. Продолжаются следственные действия.