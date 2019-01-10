Фонд Жадана и Украинский институт книги инициируют серию встреч с писателями в Донецкой и Луганской областях

Благотворительный фонд писателя Сергея Жадана и Украинский институт книги начинают новый проект "Восток читает" (Схід читає") с целью пропаганды библиотек и отечественной книги на востоке страны, который будет включать серию встреч с известными писателями в Донецкой и Луганской областях.

"Благодаря проекту "Восток читает" мы хотим привлечь читательское внимание к библиотекам Донецкой и Луганской области как центрам общественной и культурной жизни. Для этого начинаем серию встреч с известными украинскими писателями в библиотеках востока Украины... Такие встречи особенно актуальны в контексте Программы пополнения фондов публичных библиотек Украинского Института книги, по которой одобрены к закупке за государственный счет 714 названия книг... от 92 издательств ",- сообщается на странице Фонда Сергея Жадана в соцсети Facebook.

В информации отмечается, что на востоке Украины книжные события по-прежнему редки, хотя спрос на них высок. Для небольших городов библиотека - это не только место, где можно прочитать или одолжить книги, это также место общения, развития и творчества.

Проект стартует 16 января в Харьковской государственной научной библиотеке им.Короленко, а 17-18 января продолжится в Сватово, Старобельске, Станице Луганской и Счастье. С читателями встретятся Андрей Курков, Евгений Положий, Сергей Жадан, а с самыми маленькими - Таня Стус и Иван Андрусяк. Планируется, что в течение января-марта этого года писатели посетят около 30 библиотек в 15 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Проект осуществляется при поддержке Международного фонда "Видродження".