72 жилых дома в Николаеве вновь остались без тепла из-за порыва теплосети – ОГА

На теплосети "Николаевской ТЭЦ", которая относится к сфере управления Фонда государственного имущества Украины, по улице Московская на перекрестке с улицей Севастопольской возникла очередная аварийная ситуация, связанная с утечкой теплоносителя, вследствие чего была приостановлена подача отопления в 72 жилых дома и объекты социальной сферы.

"К сожалению, на этой неделе имеем очередную аварию на теплосети госпредприятия "Николаевская ТЭЦ". Еще во вторник, во время заседания энергетического штаба этот вопрос рассматривался очень тщательно. Я тогда поручил начать работы по ликвидации только после того, как получим плюсовую температуру. Именно поэтому вчера велись все возможные подготовительные работы, а сегодня оперативно выполняются работы по ликвидации дефекта", - прокомментировал ситуацию замглавы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи, сообщает пресс-служба ОГА.

В пресс-службе облгосадминистрации отметили, что накануне, 9 января "Николаевская ТЭЦ" провела подготовительные мероприятия, связанные с выполнением земляных работ, расчисткой места утечки, подготовкой ремонтных материалов, оборудования и персонала для дальнейшего оперативного выполнения работ.

"В четверг, 10 января, с 7:00 началось отключение потребителей (72 жилых дома, 2 поликлиники, 2 общеобразовательные школы (каникулы), 1 детский сад (предупреждены о необходимости временного использования бытовых электрических нагревательных приборов)", - говорится в сообщении.

Завершение работ и восстановление теплоснабжения потребителей планируется осуществить до 21:00 четверга.

Как сообщалось, вечером 3 января в Николаеве была также приостановлена подача отопления в 72 жилых дома и объекты социальной сферы по ул.Московская из-за порыва на теплосети.

Тогда специалисты ЗАО "Николаевская ТЭЦ" обнаружили новый дефект на ул.Московской, между пр.Центральным и ул.Адм.Макарова.

Среди оставшихся без тепла объектов социальной сферы 2 больницы (женская консультация и медсанчасть СБУ), колледж культуры и искусств, 2 школы, 1 детсад, 4 объекта культуры (музей им.В.Верещагина, областной дом творчества, областная универсальная библиотека, шахматный клуб), а также военкомат, Управление СБУ и некоторые другие.