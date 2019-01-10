События

11:44 10.01.2019

Пограничники пресекли попытку вывезти в РФ издания Библии начала прошлого века

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Житель Донецкой области 1989 г.р. пытался вывезти в Российскую Федерацию 3 экземпляра Библии 1904 года, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства мужчина ехал в Россию на автомобиле Mercedes через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области. "Во время проведения погранично-таможенного контроля среди личных вещей в багажном отделении транспортного средства было обнаружено 3 экземпляра Библии 1904 года, которые возможно представляют историческую и культурную ценность", - говорится в сообщении.

Найденные книги изъяты в установленном порядке. Их стоимость и принадлежность к культурным и историческим ценностям будет определена после проведения экспертной оценки.

Теги: #госпогранслужба #библия #контрабанда
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