Пограничники пресекли попытку вывезти в РФ издания Библии начала прошлого века

Житель Донецкой области 1989 г.р. пытался вывезти в Российскую Федерацию 3 экземпляра Библии 1904 года, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства мужчина ехал в Россию на автомобиле Mercedes через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области. "Во время проведения погранично-таможенного контроля среди личных вещей в багажном отделении транспортного средства было обнаружено 3 экземпляра Библии 1904 года, которые возможно представляют историческую и культурную ценность", - говорится в сообщении.

Найденные книги изъяты в установленном порядке. Их стоимость и принадлежность к культурным и историческим ценностям будет определена после проведения экспертной оценки.