События

10:45 10.01.2019

Забастовка в 3 аэропортах Германии в четверг может затронуть 110 тыс. пассажиров

1 мин читать
Забастовка в 3 аэропортах Германии в четверг может затронуть 110 тыс. пассажиров

 В трех крупных аэропортах Германии - Кёльн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт - в четверг началась забастовка сотрудников, отвечающих за безопасность перевозок пассажиров и грузов.

Эту информацию подтвердил представитель профсоюза Verdi, сообщает Deutsche Welle.

Акция, которая началась в 3:00 утра по местному времени (5:00 МСК) и продлится до 00:00 (2:00 МСК 11 января), может затронуть почти 110 тыс. пассажиров.

Протестные действия вызвали проблемы уже в ночь со среды на четверг: у пропускных ворот, через которые грузовые транспортные средства попадают на территорию аэропорта Кёльн-Бонн, образовалась длинная очередь из автомобилей. Она растянулась до автобана, связывающего город с аэропортом.

Германский профсоюз Verdi настаивает на введении единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час работы сотрудников, досматривающих пассажиров, грузы и персонал аэропорта. В настоящий момент этот показатель варьируется в зависимости от федеральной земли и характера деятельности. Работодатели были готовы пойти на уступки и согласиться на повышение зарплат на величину до 6,4%. Однако в Verdi с предложением не согласились.

Вечером 9 января стало известно, что из-за забастовки в аэропорту Дюссельдорфа были отменены вылет и прибытие 350 рейсов, в Штутгарте - 125.

Теги: #забастовка #германия #аэропорт
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В 3 аэропортах в Германии в четверг пройдет забастовка персонала, ожидаются отмены рейсов

Замгоссекретаря США Хейл обсудит отношения Украины и России на встрече в Германии

Работа лондонского аэропорта Хитроу восстановлена после инцидента с беспилотником

Львовский аэропорт возобновил работу после ЧП

Во львовском аэропорту самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Работа аэропорта Амстердама возобновлена в нормальном режиме после сообщений об угрозе теракта

В Нидерландах из-за угрозы теракта эвакуировали пассажиров терминала аэропорта "Схипхол"

Жесткий Brexit может обернуться для Германии новыми расходами – Эттингер

Сотни британцев были задержаны за пьянство в аэропортах страны в 2018г

Работа лондонского аэропорта Гэтвик в пятницу вновь была прервана из-за появления беспилотника, подозреваемые задержаны

ПОСЛЕДНЕЕ

Фонд Жадана и Украинский институт книги инициируют серию встреч с писателями в Донецкой и Луганской областях

72 жилых дома в Николаеве вновь остались без тепла из-за порыва теплосети – ОГА

НАБУ за декабрь объявило 153 подозрения

Пограничники пресекли попытку вывезти в РФ издания Библии начала прошлого века

Восемь пассажиров рейсового автобуса "Херсон-Одесса" травмировались в ДТП на Николаевщине

В Кривом Роге неизвестные избили отрезком трубы депутата от "Батькивщины"

По всей Украине проезд по дорогам госзначения обеспечен, несмотря на осадки в ряде областей

83 российским пропагандистам запретили въезд в Украину в прошлом году – СБУ

В Винницкой области задержали на взятке руководительницу Госгеокадастра

Денисова сообщила о вылете в Одессу на встречу с родственниками военнопленных украинских моряков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА