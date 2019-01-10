События

10:15 10.01.2019

В Кривом Роге неизвестные избили отрезком трубы депутата от "Батькивщины"

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В Кривом Роге неизвестные избили отрезком трубы депутата от "Батькивщины"

Сотрудники полиции Днепропетровской области проводят неотложные следственные действия по факту покушения на убийство депутата в г.Кривой Рог, сообщает Отдел коммуникации правоохранительного ведомства.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 9 января около 20.00. В полицию позвонил врач одной из больниц Кривого Рога и сообщил, что 18.30 к ним бригадой скорой медицинской помощи с многочисленными травмами доставлен мужчина, 1984 г.р. Выездом на место происшествия установлено, что на ул.Хостинском в Центрально-Городском районе г.Кривой Рог неизвестные, применив газовый баллончик, напали на потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения предметом, похожим на фрагмент металлической трубы. После этого нападавшие побежали в неизвестном ему направлении", - говорится в сообщении.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по предварительной правовой квалификацией по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст.15 ч 2, ст.115 ч.2 п.7 УК Украины (покушение на убийство).

В рамках расследования указанного факта полиция принимает меры, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, его совершивших.

Вместе с тем, в пресс-службе партии "Батькивщина" сообщают, что неизвестные напали на на депутата Центрально-Городского районного совета, председателя Ингулецкого районного в г.Кривой Рог парторганизации "Батькивщины" 34-летнего Вадима Мирзояна.

"По предварительной информации, нападавшие воспользовались газовым баллончиком, после чего нанесли Вадиму Мирзояну сильный удар стальной трубой по голове и хладнокровно избили. Сейчас представителя "Батькивщины" с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами доставлен в больницу", - говорится в обнародованном накануне вечером сообщении.

Теги: #избиение #батькивщина #депутат #кривой_рог
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