По всей Украине проезд по дорогам госзначения обеспечен, несмотря на осадки в ряде областей

Проезд по дорогам государственного значения в Украине повсеместно обеспечен, однако дорожное покрытие в большинстве областей заснежено в связи с небольшими осадками, сообщает Агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

"Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Донецкой и Херсонской областях наблюдаются накаты, в Одесской области - местами гололедица… Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами. Проезд по дорогам государственного значения обеспечен", - говорится в сводке по состоянию на 6.00 четверга, опубликованной на официальном сайте "Укравтодора".

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали в работе 540 единиц техники и 700 рабочих.

По данным "Укравтодора", по состоянию на 6.00 в Украине местами идет небольшой снег в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В Одесской области - снег с дождем. В Николаевской области - туман. На остальной территории - без осадков. Температура воздуха в ночное время на всей территории 1-15 градусов мороза, в южных областях - от 0 до 9 градусов мороза.

На высокогорье Карпат преимущественно без осадков, лишь на Яблунецком перевале небольшой снег. Температура воздуха 2-12 градусов мороза. Состояние покрытия местами заснеженное.

По сообщению Укргидрометцентра, 10 января в западных и северных областях Украины небольшой снег, температура 3-8 градусов мороза; на остальной территории снег, в Запорожской области - умеренный снег, в южной части мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед, на юге температура от -3 до +2°С. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/с, вьюги.