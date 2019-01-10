События

10:08 10.01.2019

По всей Украине проезд по дорогам госзначения обеспечен, несмотря на осадки в ряде областей

2 мин читать
По всей Украине проезд по дорогам госзначения обеспечен, несмотря на осадки в ряде областей

Проезд по дорогам государственного значения в Украине повсеместно обеспечен, однако дорожное покрытие в большинстве областей заснежено в связи с небольшими осадками, сообщает Агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

"Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Донецкой и Херсонской областях наблюдаются накаты, в Одесской области - местами гололедица… Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами. Проезд по дорогам государственного значения обеспечен", - говорится в сводке по состоянию на 6.00 четверга, опубликованной на официальном сайте "Укравтодора".

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали в работе 540 единиц техники и 700 рабочих.

По данным "Укравтодора", по состоянию на 6.00 в Украине местами идет небольшой снег в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В Одесской области - снег с дождем. В Николаевской области - туман. На остальной территории - без осадков. Температура воздуха в ночное время на всей территории 1-15 градусов мороза, в южных областях - от 0 до 9 градусов мороза.

На высокогорье Карпат преимущественно без осадков, лишь на Яблунецком перевале небольшой снег. Температура воздуха 2-12 градусов мороза. Состояние покрытия местами заснеженное.

По сообщению Укргидрометцентра, 10 января в западных и северных областях Украины небольшой снег, температура 3-8 градусов мороза; на остальной территории снег, в Запорожской области - умеренный снег, в южной части мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед, на юге температура от -3 до +2°С. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/с, вьюги.

 

Теги: #транспорт #укравтодор #непогода #дороги
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За ночь из снежного плена в Запорожской области спасено 126 автомобилей, расчищено 145 км трассы "Одесса–Новоазовск" - ГСЧС

В Николаевской области, несмотря на снегопады, обеспечен проезд по всем дорогам госзначения

Пять дорог Запорожской области закрыты для фур и пассажирских автобусов из-за образования снежных переметов

Движение транспорта ограничено на некоторых дорогах Запорожской и Донецкой областей из-за снегопадов

Дороги Украины от снега оперативно чистят 469 единиц спецтехники и 701 спасатель

В ряде областей Украины обесточенными остаются 13 населенных пунктов – ГСЧС

В Запорожской области возобновлено движение транспорта на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск

Ограничено движение фур и маршруток по некоторым дорогам Запорожской области

Украина в 2019г планирует купить 227 автобусов и 153 троллейбуса в рамках проекта ЕИБ

В Украине могут перекрывать дороги 4-5 января из-за ухудшения погоды

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кривом Роге неизвестные избили отрезком трубы депутата от "Батькивщины"

83 российским пропагандистам запретили въезд в Украину в прошлом году – СБУ

В Винницкой области задержали на взятке руководительницу Госгеокадастра

Денисова сообщила о вылете в Одессу на встречу с родственниками военнопленных украинских моряков

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня в зоне ООС

Политзаключенного Клыха вернули из больницы в тюрьму

В Киевской области осужден арендатор штрафплощадки за присвоение автомобиля

С начала 2019 года пиротехники ГСЧС уничтожили 355 взрывоопасных предметов

В Днепре разоблачили торговцев в копировании данных банковских карт клиентов

Генпрокуратура нашла новые подтверждения финансирования Россией боевиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА