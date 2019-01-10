Денисова сообщила о вылете в Одессу на встречу с родственниками военнопленных украинских моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о вылете в Одессу для встречи с родственниками военнопленных моряков, удерживаемых в РФ.

"Улетаю в Одессу, чтобы пообщаться с родственниками военнопленных украинских моряков", - сообщила Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Она отметила, что хочет услышать родственников военнопленных, а также рассказать об уже проделанной работе, и узнать, какие усилия, по их мнению, еще нужно скоординировать, чтобы ускорить процесс возвращения украинских моряков из плена.