В Киевской области осужден арендатор штрафплощадки за присвоение автомобиля

Кагарлицкая местная прокуратура поддержала осуждение арендатора штрафплощадки, который присвоил автомобиль марки Mitsubishi Lancer, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Согласно информации прокуратуры, в начале 2016 года 36-летний обвиняемый с целью незаконного присвоения автомобиля Mitsubishi Lancer прибыл на территорию спецплощадки и, взяв ключи, сел за руль и скрылся с места происшествия.

"В дальнейшем злоумышленник распорядился автомобилем по своему усмотрению. Преступными действиями потерпевшему причинен ущерб на сумму 165 тыс. грн", - отметили в прокуратуре.

Установлено, что с 2014 года обвиняемый на основании договора о сотрудничестве осуществлял организацию деятельности спецплощадок по хранению временно задержанных транспортных средств. Среди обязанностей, предусмотренных договором, на мужчину возлагалась ответственность за полную сохранность транспортных средств в техническом и внешнем состоянии, в котором они находились на момент принятия от органов Госавтоинспекции Киевской области", - говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении).

Кагарлицкий районный суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде штрафа с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на три года.