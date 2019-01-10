События

05:39 10.01.2019

С начала 2019 года пиротехники ГСЧС уничтожили 355 взрывоопасных предметов

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Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года осуществили 32 выезда и уничтожили 355 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В частности во Львове, а именно на ул.Керченской во время прогулки лесопарковой зоной на расстоянии 200 м от жилых домов и 100 м от дороги спасатели обнаружили три предмета, внешне похожие на ручные гранаты времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пиротехники ГСЧС, которые прибыли на вызов, изъяли боеприпасы с места находки и уничтожили их в специально отведенном месте.

"В то же время отделением группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области было уничтожено один артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны", - добавили в ГСЧС.

В ведомстве отметили, что взрывоопасную находку обнаружили местные жители с.Севрюки, Красиловского района.

Кроме того, продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Так, в Донецкой пиротехнические подразделения обследовали 4,6 га территории, где обнаружили и изъяли 28 единиц ВНП", - подытожили в ГСЧС.

Теги: #гсчс #украина #разминирование
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