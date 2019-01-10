События

03:33 10.01.2019

В Днепре разоблачили торговцев в копировании данных банковских карт клиентов

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Киберполиция разоблачила группу лиц, которые с помощью специального технического оборудования опустошали банковские счета граждан, сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

"В состав группы входило трое жителей Днепра. Организатором группы оказался 26-летний местный житель, который привлек к преступной деятельности двух сообщников - 27-ми и 30-ти лет, один из которых был правоохранителем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники временно трудоустраивались в заведениях питания и розничной торговли на территории Днепропетровской области. Имея доступ к POS-терминалам, которыми рассчитывали клиентов, сообщники скрыто устанавливали устройство для считывания информации с банковских карточек (скиммер). С его помощью злоумышленникам удавалось незаконно копировать информацию с клиентской карточки.

"С использованием компьютерной техники и специализированных приборов, злоумышленники записывали полученную банковскую информацию на подконтрольные пластиковые карты. После изготовления дубликата карточки, они снимали деньги со счетов пострадавших в банкоматах города Днепр. Для того, чтобы их невозможно было идентифицировать участники группы использовали маски и одежду, максимально закрывал лицо", - отметили правоохранители.

Правоохранители провели 11 санкционированных обысков, по результатам которых изъяли скиминговое устройство, компьютерную технику и скомпрометированные карточки. Изъятую технику направлено на экспертизу.

Двум участникам группы объявили о подозрении по ч.4 ст.185 (кража) и ч.2 ст.200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения третьему участнику преступной группы.

Сообщникам грозит до восьми лет заключения.

 

Теги: #разоблачение #мошенники #украина #днепро
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