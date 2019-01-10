Генпрокуратура нашла новые подтверждения финансирования Россией боевиков

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задокументировали новые факты финансирования Российской Федерацией боевиков в Луганской области, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Так, в районе с.Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем Вооруженных сил Украины) и с.Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное террористической организации "ЛНР") обнаружен тайник, который по всем признакам обустроен диверсионно-разведывательными группами противника", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в нем хранились два продуктовые наборы для военнослужащих Вооруженных сил РФ, один реактивный пехотный огнемет "Шмель" и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является Россия.

"Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях", - отметили в генпрокуратуре.