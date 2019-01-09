События

23:23 09.01.2019

В Украине за месяц от переохлаждения пострадали более тысячи человек

1 мин читать
В Украине за месяц от переохлаждения пострадали более тысячи человек

В Украине в период с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в больницы за медицинской помощью с переохлаждением и обморожением обратились 1037 украинцев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Больше всего за этот период от переохлаждения и обморожений пострадали в Донецкой (135 человек), Харьковской (121), Днепропетровской (117), Киевской (90) и Одесской (69) областях", - говорится в сообщении.

Согласно выводам бюро судебно-медицинской экспертизы, из-за общего переохлаждения умерли 64 человека.

Теги: #пострадавшие #украина #переохлаждение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На взятке в размере $1 тыс. США задержан адвокат депутата Киевского облсовета

В Одесской области фармацевт продавала без рецепта таблетки с кодеином

Украине стать членом НАТО проще, чем членом ЕС, это вопрос среднесрочной перспективы – Климкин

Польский премьер назвал "Северный поток - 2" антиевропейским проектом для шантажа Киева и Варшавы

Украинские военные ликвидировали неизвестный беспилотник подлетевший к одному из арсеналов ВСУ

Три человека погибло на пожаре в Хмельницкой области

За минувшие сутки боевики единожды открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,9%

В Тернополе осужден информатор боевиков

Подозреваемая в завладении более 2,2 млн грн экс-бухгалтер райуправления полиции Киева предстанет перед судом

ПОСЛЕДНЕЕ

В южных и восточных областях Украины в четверг и пятницу ожидается осложнение погодных условий

"Нафтогаз" подтвердил готовность Коболева принять участие в трехсторонних переговорах по газу

Боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – штаб ООС

На Закарпатье пограничник при задержании пытался съесть взятку

Минздрав Украины намерен внедрить новый регламент на косметическую продукцию

Группа жителей Харьковской области подозревается в мошенническом присвоении урожая фермерских хозяйств

В Минобороны думают над увеличением денежного довольствия военных-срочников и изменением системы выплат курсантам вузов

Порошенко распорядился направить в Мали для участия в многопрофильной миссии ООН до 20 военнослужащих ВСУ

В ГБР сообщают, что "дела Януковича" им не передавались

Борьба властей Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА