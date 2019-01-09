В Украине за месяц от переохлаждения пострадали более тысячи человек

В Украине в период с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в больницы за медицинской помощью с переохлаждением и обморожением обратились 1037 украинцев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Больше всего за этот период от переохлаждения и обморожений пострадали в Донецкой (135 человек), Харьковской (121), Днепропетровской (117), Киевской (90) и Одесской (69) областях", - говорится в сообщении.

Согласно выводам бюро судебно-медицинской экспертизы, из-за общего переохлаждения умерли 64 человека.