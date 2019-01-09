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22:20 09.01.2019

В Одесской области фармацевт продавала без рецепта таблетки с кодеином

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В Одесской области фармацевт продавала без рецепта таблетки с кодеином

Прокуратура Одесской области объявила о подозрении сотруднице аптеки за нарушение правил отпуска наркотических средств, в частности за сбыт медицинского препарата, содержащего наркотик кодеин, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Выяснено, что фармацевт в аптеке в Малиновском районе в нарушение требований закона реализовала без рецепта "в одни руки" 40 таблеток наркосодержащего лекарственного средства. В то время, как нормативно предусмотрен отпуск одному человеку при наличии рецепта от врача не более 25 таблеток", - говорится в сообщении.

Согласно информации экспертов, медицинский препарат содержит наркотическое вещество кодеин, оборот которого ограничен.

В прокуратуре отметили, что после реализации этих таблеток фармацевт нарушила правила отпуска комбинированных наркотических лекарственных препаратов (ч.1 ст.320 УК Украины).

В настоящее время по факту совершения правонарушения продолжается досудебное расследование.

Теги: #сбыт #украина #фармацевт #одесса #наркотики
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