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18:34 09.01.2019

"Нафтогаз" подтвердил готовность Коболева принять участие в трехсторонних переговорах по газу

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"Нафтогаз" подтвердил готовность Коболева принять участие в трехсторонних переговорах по газу

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил готовность главы правления компании Андрея Коболева принять участие в трехсторонней встрече по газу в Брюсселе 21 января.

"Мы подтверждаем готовность А.Коболева принять участие в трехсторонних переговорах 21 января", - сообщили в пресс-службе НАК.

Ранее, в среду, заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу ЕС Марош Шефчович объявил, что второй раунд политических трехсторонних переговоров (ЕС, Украина, Россия) о долгосрочном транзите газа в Европу через Украину состоится 21 января в Брюсселе.

"Заседание будет основано на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих политических и экспертных раундов", - говорится в заявлении зампреда ЕК.

Теги: #коболев #брюссель #нафтогаз_украины
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