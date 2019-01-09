События

18:13 09.01.2019

Боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – штаб ООС

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Боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов опорные пункты ВСУ на Донецком направлении – штаб ООС

В период с 00.00 по 18.00 среды, 9 января, на Донбассе зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении. Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В то же время, говорится в информации, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - заверили в штабе операции.

Теги: #всу #оос #боевики #обстрелы
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