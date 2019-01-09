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17:28 09.01.2019

Минздрав Украины намерен внедрить новый регламент на косметическую продукцию

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Минздрав Украины намерен внедрить новый регламент на косметическую продукцию

Министерство здравоохранения Украины разработало и обнародовало для общественного обсуждения новый Технический регламент на косметическую продукцию.

Новый техрегламент на косметическую продукцию разработан на основе Регламента ЕС №1223/2009.

Согласно техрегламенту, Минздрав намерен запретить испытания косметики на животных и с внедрением регламента дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности, альтернативные методы тестирования косметической продукции.

Планируется также изменить язык маркирования с латинского на украинский.

Данное постановление Кабмина вступит в силу через 18 мес. со дня ее опубликования.

Теги: #медреформа #минздрав #косметика
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