Группа жителей Харьковской области подозревается в мошенническом присвоении урожая фермерских хозяйств

Харьковские полицейские под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили организованную группу, которая мошенническим путем присваивала сельхозпродукцию фермерских хозяйств.

"Всем (членам группы - ИФ) избраны меры пресечения. Троим - содержание под стражей, четвертому - круглосуточный домашний арест", - сообщили ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в группу входили четыре жителя Харьковской области, которые в течение 2017-2018 гг. мошенническим путем присвоили семена подсолнечника на общую сумму 3 млн грн.

Злоумышленникам инкриминируется ч.3, 4 ст.190 (мошенничество), ч.3, 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.