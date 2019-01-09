В Минобороны думают над увеличением денежного довольствия военных-срочников и изменением системы выплат курсантам вузов

Министерство обороны Украины планирует увеличить денежное обеспечение военнослужащих срочной службы, сообщил начальник управления организационного и социальных выплат департамента финансов ведомства Вячеслав Салахов, отметив, что военнослужащие-контрактники повышенные выплаты получат уже в феврале.

"Рассматриваются вопросы увеличения денежного обеспечения военнослужащих срочной службы. Мы планируем ввести эту выплату, исходя из размера минимального прожиточного минимума и выше", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

"И планируем провести изменения в системе выплаты денежного обеспечения курсантам из числа гражданской молодежи, которые поступают в высшие военные учебные заведения, а именно переход на денежное обеспечение в размерах, которые предусмотрены для военнослужащих контрактной службы", - сообщил представитель Минобороны.

В.Салахов также напомнил, что в 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличивается денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины контрактной формы. Он отметил, что первые увеличенные выплаты – за январь, военные получат в феврале.