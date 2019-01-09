События

16:11 09.01.2019

Порошенко распорядился направить в Мали для участия в многопрофильной миссии ООН до 20 военнослужащих ВСУ

1 мин читать
Порошенко распорядился направить в Мали для участия в многопрофильной миссии ООН до 20 военнослужащих ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении национального персонала (военнослужащих Вооруженных сил) для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.

"Направить для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали национальный персонал (из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины) численностью до 20 человек", - говорится в указе главы государства №6/2019 от 9 января.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Теги: #всу #порошенко #оон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко присвоил патриарху Филарету звание "Герой Украины"

Порошенко: в Иране освобожден украинский моряк

Порошенко: Мы не позволим России решать, как Украине использовать Азовское море и Керченский пролив

Порошенко призывает церкви мира признать ПЦУ

В Софийском соборе в Киеве проходит рождественская литургия при участии руководства Украины

Порошенко: Украина обрела духовную независимость и воплотила мечту

Порошенко: Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина

Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ

Порошенко в Стамбуле вручил государственные награды

Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден "За заслуги" I степени

ПОСЛЕДНЕЕ

В ГБР сообщают, что "дела Януковича" им не передавались

Борьба властей Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис

"ЛЭО" отключило электроснабжение "Лисичанскводоканалу" за долги

Небоскреб Крайслера в Нью-Йорке выставят на продажу

В МИД Украины нет информации, когда РФ переведет раненых украинских моряков в СИЗО "Лефортово"

Денисова 10 января в Одессе встретится с родственниками военнопленных моряков, удерживаемых в РФ

Украине стать членом НАТО проще, чем членом ЕС, это вопрос среднесрочной перспективы – Климкин

"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках с доставкой почты в 7 областях Украины

Польский премьер назвал "Северный поток - 2" антиевропейским проектом для шантажа Киева и Варшавы

Украина проводит консультации с партнерами для выяснения происхождения угля, перевозимого на затонувшем у берегов Турции судне - Климкин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА