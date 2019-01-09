События

15:55 09.01.2019

В ГБР сообщают, что "дела Януковича" им не передавались

1 мин читать
В ГБР сообщают, что "дела Януковича" им не передавались

Государственное бюро расследований сообщает, что не получало от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уголовные производства в отношении экс-президента (2010-2014) Виктора Януковича.

Как информирует официальный сайт ГБР, ряд СМИ сообщили в среду со ссылкой на САП о передаче Бюро около 50 "дел Януковича". "Данная информация не отвечает действительности. Указанные уголовные производства в Государственное бюро расследований не передавались", - информируют в Бюро.

В сообщениях СМИ речь шла об эпизодах завладения В.Януковичем резиденцией "Межигорье" (с.Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области), а также охотничьими угодьями возле с.Сухолучье того же района.

Теги: #гбр #набу #сап #янукович
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Детективы НАБУ проводят обыски в горсовете Белой Церкви

НАБУ передало в суд дело уличенного во взятке в $15тыс. прокурора Генпрокуратуры

Гражданин Украины пожаловался в НАБУ на президента, но суд обязал Бюро начать расследование по генпрокурору Луценко

Юрист Найем подал в ГБР заявление на генпрокурора Луценко за разглашение им сведений досудебного расследования в деле Гандзюк

НАБУ завершило расследование дела уличенного на взятке в $15тыс. прокурора Генпрокуратуры и открыло материалы его защите

Украина намерена запустить работу ВАКС и завершить аудит НАБУ до июля 2019 года – меморандум с МВФ

Военные и следователи ГБР расследуют обстоятельства гибели пилота военного самолета Су-27, который разбился на Житомирщине

Суд отменил арест средств ряда фирм в отсутствие информации об их близости к Януковичу

Представители адвокатов Януковича ищут нарушения тайны совещательной комнаты в Оболонском суде

Суд обязал НАБУ открыть дело по заявлению о блокировании Луценко расследования захвата имущества компании "Арей"

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко распорядился направить в Мали для участия в многопрофильной миссии ООН до 20 военнослужащих ВСУ

Борьба властей Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис

"ЛЭО" отключило электроснабжение "Лисичанскводоканалу" за долги

Небоскреб Крайслера в Нью-Йорке выставят на продажу

В МИД Украины нет информации, когда РФ переведет раненых украинских моряков в СИЗО "Лефортово"

Денисова 10 января в Одессе встретится с родственниками военнопленных моряков, удерживаемых в РФ

Украине стать членом НАТО проще, чем членом ЕС, это вопрос среднесрочной перспективы – Климкин

"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках с доставкой почты в 7 областях Украины

Польский премьер назвал "Северный поток - 2" антиевропейским проектом для шантажа Киева и Варшавы

Украина проводит консультации с партнерами для выяснения происхождения угля, перевозимого на затонувшем у берегов Турции судне - Климкин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА