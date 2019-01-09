В ГБР сообщают, что "дела Януковича" им не передавались

Государственное бюро расследований сообщает, что не получало от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уголовные производства в отношении экс-президента (2010-2014) Виктора Януковича.

Как информирует официальный сайт ГБР, ряд СМИ сообщили в среду со ссылкой на САП о передаче Бюро около 50 "дел Януковича". "Данная информация не отвечает действительности. Указанные уголовные производства в Государственное бюро расследований не передавались", - информируют в Бюро.

В сообщениях СМИ речь шла об эпизодах завладения В.Януковичем резиденцией "Межигорье" (с.Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области), а также охотничьими угодьями возле с.Сухолучье того же района.