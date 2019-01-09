События

15:27 09.01.2019

"ЛЭО" отключило электроснабжение "Лисичанскводоканалу" за долги

1 мин читать
"ЛЭО" отключило электроснабжение "Лисичанскводоканалу" за долги

ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО") в среду около 14:00 отключило электроснабжение КП "Лисичанскводоканал" за накопленные многомиллионные долги и неоплату текущего потребления.

"К сожалению, "ЛЭО" вынуждено применять такие меры. Фактически, луганских энергетиков опять обманули: водоканалом снова саботируется оплата текущего потребления электроэнергии, а об обещанном погашении 16 млн грн долгов нет и речи. При этом долг "Лисичанскводоканала" за электроэнергию составляет почти 146 млн грн", - указано в сообщении энергокомпании.

По ее данным, отсутствие финансовой дисциплины привело к тому, что без воды осталось около 30 тыс. жителей Лисичанска. Кроме того, в течение суток это приведет к остановке работы котельной местной теплосети.

В "ЛЭО" напомнили, что 1 ноября 2018 года Луганская областная военно-гражданская администрация, горсовет и компания достигли договоренностей о текущей оплате потребленной электроэнергии и погашении до 1 февраля 2019 года поэтапной оплаты задолженности в размере 16 млн грн, в то же время эти условия не выполняются.

"ЛЭО" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.

Теги: #лэо #электроснабжение #лисичанскводоканал #долги
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харьковской области полностью из-за непогоды обесточено 112 населенных пунктов

В 40 населенных пунктах в двух областях Украины ведутся работы по восстановлению электроснабжения - ГСЧС

Крупнейший водоканал Луганской области в среду будет обесточен

Попасная и КПВВ "Золотое" остались без света - ЛЭО

Вследствие грозы Правый берег Запорожья остался без электроснабжения и частично без воды

В Украине в результате непогоды обесточены 5 населенных пунктов – ГСЧС

В Украине после ужесточения ответственности за неуплату алиментов в пользу детей взысканы 1,6 млрд грн

В Львовской области из-за непогоды обесточено 62 населенных пункта

ДФС подключили к электроснабжению, к вечеру вода должна попасть к потребителям

Вследствие сильных порывов ветра без электроснабжения осталось почти 200 населенных пунктов Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко распорядился направить в Мали для участия в многопрофильной миссии ООН до 20 военнослужащих ВСУ

В ГБР сообщают, что "дела Януковича" им не передавались

Борьба властей Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис

Небоскреб Крайслера в Нью-Йорке выставят на продажу

В МИД Украины нет информации, когда РФ переведет раненых украинских моряков в СИЗО "Лефортово"

Денисова 10 января в Одессе встретится с родственниками военнопленных моряков, удерживаемых в РФ

Украине стать членом НАТО проще, чем членом ЕС, это вопрос среднесрочной перспективы – Климкин

"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках с доставкой почты в 7 областях Украины

Польский премьер назвал "Северный поток - 2" антиевропейским проектом для шантажа Киева и Варшавы

Украина проводит консультации с партнерами для выяснения происхождения угля, перевозимого на затонувшем у берегов Турции судне - Климкин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА