"ЛЭО" отключило электроснабжение "Лисичанскводоканалу" за долги

ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО") в среду около 14:00 отключило электроснабжение КП "Лисичанскводоканал" за накопленные многомиллионные долги и неоплату текущего потребления.

"К сожалению, "ЛЭО" вынуждено применять такие меры. Фактически, луганских энергетиков опять обманули: водоканалом снова саботируется оплата текущего потребления электроэнергии, а об обещанном погашении 16 млн грн долгов нет и речи. При этом долг "Лисичанскводоканала" за электроэнергию составляет почти 146 млн грн", - указано в сообщении энергокомпании.

По ее данным, отсутствие финансовой дисциплины привело к тому, что без воды осталось около 30 тыс. жителей Лисичанска. Кроме того, в течение суток это приведет к остановке работы котельной местной теплосети.

В "ЛЭО" напомнили, что 1 ноября 2018 года Луганская областная военно-гражданская администрация, горсовет и компания достигли договоренностей о текущей оплате потребленной электроэнергии и погашении до 1 февраля 2019 года поэтапной оплаты задолженности в размере 16 млн грн, в то же время эти условия не выполняются.

"ЛЭО" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.