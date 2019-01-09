В МИД Украины нет информации, когда РФ переведет раненых украинских моряков в СИЗО "Лефортово"

Украина не располагает точной информацией о дате перевода раненых военнопленных моряков из "Матросской тишины" в СИЗО "Лефортово", сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У нас нет точной информации от российской стороны, когда это состоится... это зависит от состояния здоровья. 17-18 Россия будет пытаться проводить заседания своих нелегитимных судов. Мы сейчас работаем над тем, чтобы нашим ребятам была предоставлена вся необходимая поддержка и представители наших друзей и партнеров также были на этих судах", - сказал П.Климкин журналистам на презентации выставки в среду в Киеве.

Он также анонсировалась, что в четверг морякам передадут пакет помощи.

Глава МИД добавил, что рассмотрение по иску Украины в ЕСПЧ по данному вопросу будет проходить по ускоренной процедуре.

Кроме того, дипломат отметил, что в ЕС проходят обсуждения по вопросу санкций против России за агрессию в Керченском проливе.

"Нам не нужны символические санкции. Нам нужно, чтобы они были действенными... Там есть дополнительные идеи относительно российских портов, судов и частичных санкций", - подчеркнул П.Климкин.