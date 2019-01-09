События

14:43 09.01.2019

Денисова 10 января в Одессе встретится с родственниками военнопленных моряков, удерживаемых в РФ

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Денисова 10 января в Одессе встретится с родственниками военнопленных моряков, удерживаемых в РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о запланированной на 10 января встрече с родственниками военнопленных моряков, удерживаемых в РФ, а также о намерении прибыть на судебное заседание в Москву во второй половине января.

Как написала украинский омбудсмен на своей странице в Фейсбуке, в среду подготовка ко встрече в Одессе с родственниками военнопленных моряков обсуждалась на межведомственном совещании.

"Главной темой нашей встречи была координация работы центральных органов исполнительной власти по освобождению военнопленных", - проинформировала Л.Денисова.

По ее словам, согласована общая концепция проведения встречи с родными моряков в Одессе, а также обсуждалась "возможная поездка на судебное заседание по избранию 24 украинским военнопленным меры пресечения", которое состоится во второй половине января в Москве.

Теги: #рф #военнопленные #азовское_море #денисова #одесса #моряки
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