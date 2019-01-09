Украине стать членом НАТО проще, чем членом ЕС, это вопрос среднесрочной перспективы – Климкин

Украине стать членом НАТО будет проще, чем членом Европейского Союза, это вопрос среднесрочной перспективы, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В НАТО, конечно, проще, так как это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны. Что касается Европейского Союза, можете считать, что это банально, но чем лучше мы будет выполнять Соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее мы получим членство в ЕС, после того как получим европейскую перспективу", - сказал П.Климкин журналистам в среду в Киеве.

По его мнению, этого можно достичь в среднесрочной перспективе.

"Нам необходимо продолжить изменения в этой стране. Речь идёт не просто о реформах, а о фундаментальных изменениях в этой стране. Мы должны много сделать, чтобы стать членами ЕС и НАТО", - добавил глава МИД.