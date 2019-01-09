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14:35 09.01.2019

Польский премьер назвал "Северный поток - 2" антиевропейским проектом для шантажа Киева и Варшавы

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Польский премьер назвал "Северный поток - 2" антиевропейским проектом для шантажа Киева и Варшавы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток - 2" представляет собой пример непоследовательности Брюсселя.

"Мы также подчеркиваем, что проект "Северный поток - 2" - антиевропейский, и это еще один пример того, как к государствам относятся по-разному в похожих ситуациях", - сказал М.Моравецкий в интервью американскому каналу CNBC.

По его словам, несколько лет назад Еврокомиссией "по ряду соображений" была заблокирована реализация проекта "Южный поток".

"А теперь в контексте "Северного потока - 2" все те же аргументы были восприняты положительно", - отметил он.

По его словам, проект является инструментом России, чтобы "шантажировать Украину и Польшу".

Теги: #северный_поток_2 #польша #украина
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