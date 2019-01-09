Украина проводит консультации с партнерами для выяснения происхождения угля, перевозимого на затонувшем у берегов Турции судне - Климкин

Украина проводит консультации с партнерами для расследования происхождения угля, который перевозило затонувшее у берегов Турции грузовое судно, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Относительно происхождения угля... Мы это проверяем. Мы знаем о российских попытках смешивать уголь с оккупированных территорий с российским и вывозить его не только в Турцию... Мы работаем с нашими партнерами, чтобы провести соответствующее расследование", - сказал министр журналистам в среду в Киеве.

По его словам, были проведены консультации с европейскими партнерами. "Я говорил с нашими партнёрами из ЕС, поскольку у нас есть информация, что были российские попытки вывозить такой миксованный уголь в некоторые европейские страны", - рассказал П.Климкин.

Глава МИД также выразил соболезнования семьям погибшим моряков и проинформировал, что в ближайшее время спасённые прибудут в Украину.