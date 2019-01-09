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14:22 09.01.2019

Детективы НАБУ проводят обыски в горсовете Белой Церкви

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Детективы НАБУ проводят обыски в горсовете Белой Церкви

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в настоящее время проводят обыски в городском совете Белой Церкви Киевской области, сообщается странице Бюро в соцсети Facebook в среду.

"Следственные действия осуществляются под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по факту приобретения городским советом здания по вероятно завышенной цене в 2018 году", - говорится в сообщении.

Теги: #набу #белая_церковь #обыски
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