Одного из организаторов псевдопольской акции во Львовской области приговорили к 3,5 годам тюрьмы - прокуратура

Один из организаторов прошедшей в 2017 году акции во Львовской области, участники которой требовали выхода региона из состава Украины и присоединения его к Польше, решением Каменка-Бугского районного суда Львовской области приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

При этом, как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, сам осужденный является жителем Хмельницкой области.

Акция прошла 29 марта 2017 года на трассе "Львов-Рава-Русская". Тогда несколько десятков участников акции под видом представителей польской общины призывали к разжиганию межнациональной розни, а также выдвигали лозунги об отделении Львовской области от Украины и присоединении ее к Польше. Также обвиняемый во время акции применил насилие к сотруднику полиции.

В связи с вышеуказанным ему выдвинули обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины, соединенное с разжиганием межнациональной розни, умышленном нанесении телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа и в групповом нарушении общественного порядка.

По данным прокуратуры, ранее были осуждены еще пять организаторов и активных участников указанной акции.