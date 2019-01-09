События

13:14 09.01.2019

Одного из организаторов псевдопольской акции во Львовской области приговорили к 3,5 годам тюрьмы - прокуратура

1 мин читать
Одного из организаторов псевдопольской акции во Львовской области приговорили к 3,5 годам тюрьмы - прокуратура

Один из организаторов прошедшей в 2017 году акции во Львовской области, участники которой требовали выхода региона из состава Украины и присоединения его к Польше, решением Каменка-Бугского районного суда Львовской области приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

При этом, как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, сам осужденный является жителем Хмельницкой области.

Акция прошла 29 марта 2017 года на трассе "Львов-Рава-Русская". Тогда несколько десятков участников акции под видом представителей польской общины призывали к разжиганию межнациональной розни, а также выдвигали лозунги об отделении Львовской области от Украины и присоединении ее к Польше. Также обвиняемый во время акции применил насилие к сотруднику полиции.

В связи с вышеуказанным ему выдвинули обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины, соединенное с разжиганием межнациональной розни, умышленном нанесении телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа и в групповом нарушении общественного порядка.

По данным прокуратуры, ранее были осуждены еще пять организаторов и активных участников указанной акции.

Теги: #прокуратура #суд #львовская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд в Крыму перенес заседание по вопросу УДО политзаключенного Балуха

В Харькове суд начал рассматривать дело водителя, сбившего насмерть двух мотоциклистов

Подозреваемая в завладении более 2,2 млн грн экс-бухгалтер райуправления полиции Киева предстанет перед судом

Суд по делу о ДТП в Харькове отказался признать недопустимым доказательством экспертизу скорости автомобиля обвиняемой Зайцевой

Турецкий суд арестовал подозреваемого в убийстве двух студенток в Харькове, он признал свою вину

Экс-инженер харьковского КБ незаконно консультировал иностранную военную компанию в разработке бронетехники

В Ташкенте начался суд над бывшим генпрокурором Узбекистана Рашитжоном Кадыровым

В ДТП во Львовской области пострадало семь человек

Главу райгосадминистрации во Львовской области задержали на взятке

Обучение обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове Зайцевой в автошколе проходило с нарушениями, учреждение могут лишить госаккредитации

ПОСЛЕДНЕЕ

Украине стать членом НАТО проще, чем членом ЕС, это вопрос среднесрочной перспективы – Климкин

"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках с доставкой почты в 7 областях Украины

Польский премьер назвал "Северный поток - 2" антиевропейским проектом для шантажа Киева и Варшавы

Украина проводит консультации с партнерами для выяснения происхождения угля, перевозимого на затонувшем у берегов Турции судне - Климкин

Детективы НАБУ проводят обыски в горсовете Белой Церкви

Члены Синода Вселенского патриархата подписали публичную копию Томоса для Украины – архиепископ Евстратий (Зоря)

На юго-востоке Украины в четверг потеплеет, ожидаются метели с мокрым снегом

Новогодне-рождественские праздники в Украине прошли спокойно - правоохранители

Боевики с полуночи один раз нарушили режим тишины на Донбассе

В 3 аэропортах в Германии в четверг пройдет забастовка персонала, ожидаются отмены рейсов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА